Роналду о том, что «МЮ» за 24 часа продал больше его футболок, чем «ПСЖ» – Месси: «Я был доволен. Я не гоняюсь за рекордами – рекорды гоняются за мной»

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Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к достижениям.

Во время интервью телеведущий Пирс Морган спросил, порадовало ли португальца то, что «Манчестер Юнайтед» за 24 часа после его перехода продал рекордное число его футболок, превзойдя в том числе показатели Лионеля Месси и «ПСЖ».

«Конечно, я был доволен.

Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами – это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке», – сказал Роналду.

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