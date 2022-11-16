Роналду о том, что «МЮ» за 24 часа продал больше его футболок, чем «ПСЖ» – Месси: «Я был доволен. Я не гоняюсь за рекордами – рекорды гоняются за мной»

Нападающий Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к достижениям.

Во время интервью телеведущий спросил, порадовало ли португальца то, что за 24 часа после его перехода продал рекордное число его футболок, превзойдя в том числе показатели и .

«Конечно, я был доволен.

Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами – это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке», – сказал Роналду.