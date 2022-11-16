Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Зенит», МБА играет с «Енисеем»
В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят два матча.
В матче недели краснодарский «Локомотив-Кубань» принимает на своей арене действующего чемпиона петербургский «Зенит». Новичок лиги МБА играет дома с красноярским «Енисеем».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
- Дата проведения
- 16 ноября, 20.30, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 10-0, УНИКС – 9-1, Зенит – 6-2, МБА – 6-3, Локомотив-Кубань – 5-4, Самара – 5-5, Нижний Новгород – 5-5, Парма – 4-6, Автодор – 3-7, Енисей – 2-7, Астана – 1-7, Минск – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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