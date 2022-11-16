Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» принимает «Зенит», МБА играет с «Енисеем»

В среду, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ проходят два матча.

В матче недели краснодарский принимает на своей арене действующего чемпиона петербургский «Зенит». Новичок лиги играет дома с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 10-0, УНИКС – 9-1, – 6-2, МБА – 6-3, Локомотив-Кубань – 5-4, – 5-5, Нижний Новгород – 5-5, Парма – 4-6, Автодор – 3-7, – 2-7, Астана – 1-7, Минск – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3