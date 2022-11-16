Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 4-й, Хвича – 10-й

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Трио форвардов «ПСЖ» возглавляет рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal.

Лионель Месси сохранил первое место в списке по сравнению с октябрем. Вторая строчка осталась за Неймаром, Килиан Мбаппе – третий.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси – «ПСЖ»;

2. Неймар – «ПСЖ»;

3. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;

4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;

5. Роберт Левандовски – «Барселона»;

6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;

7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;

8. Джамал Мусиала – «Бавария»;

9. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;

10. Хвича Кварацхелия – «Наполи».

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