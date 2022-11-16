Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Неймар – 2-й, Холанд – 4-й, Хвича – 10-й
Трио форвардов «ПСЖ» возглавляет рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal.
Лионель Месси сохранил первое место в списке по сравнению с октябрем. Вторая строчка осталась за Неймаром, Килиан Мбаппе – третий.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси – «ПСЖ»;
2. Неймар – «ПСЖ»;
3. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити»;
5. Роберт Левандовски – «Барселона»;
6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;
7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;
8. Джамал Мусиала – «Бавария»;
9. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;
10. Хвича Кварацхелия – «Наполи».
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