«Краснодар» увеличил до 9,5 млн евро предложение за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба, его оценивают в 10 млн (Globo Esporte)
Ранее сообщалось, что российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро.
По информации Globo Esporte, сейчас краснодарцы увеличили сумму до 9,5 млн евро. Это ближе к 10 млн евро, которые «Интернасьонал» хотел бы получить за полузащитника.
Однако клубу необходимо продать игроков, чтобы закрыть счета, и он может согласиться расстаться с Уэсли за меньшую сумму. Бразильцы столкнулись с крупными убытками из-за наводнения, случившегося в мае. В результате клубу пришлось отремонтировать тренировочную базу и сезон будет завершен с финансовым дефицитом.
Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.
В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.
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