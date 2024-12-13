«Краснодар» увеличил до 9,5 млн евро предложение за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба, его оценивают в 10 млн (Globo Esporte)

«Краснодар» увеличил предложение по трансферу вингера «Интернасьонала» Уэсли.

Ранее сообщалось, что российский клуб предложил за 25-летнего игрока 8 млн евро.

По информации Globo Esporte, сейчас краснодарцы увеличили сумму до 9,5 млн евро. Это ближе к 10 млн евро, которые «Интернасьонал» хотел бы получить за полузащитника.

Однако клубу необходимо продать игроков, чтобы закрыть счета, и он может согласиться расстаться с Уэсли за меньшую сумму. Бразильцы столкнулись с крупными убытками из-за наводнения, случившегося в мае. В результате клубу пришлось отремонтировать тренировочную базу и сезон будет завершен с финансовым дефицитом.

Уэсли перешел в «Интернасьонал» в феврале, его действующий контракт рассчитан до конца 2026 года.

В 48 матчах за клуб полузащитник забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.