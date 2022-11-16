Роналду из-за гастрита пропустит товарищеский матч с Нигерией. До первой игры Португалии на ЧМ-2022 – 8 дней

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Криштиану Роналду пропустит ближайший матч сборной Португалии по состоянию здоровья.

Об этом сообщил главный тренер команды Фернанду Сантуш.

«К завтрашнему матчу он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», – сказал Сантуш.

Завтра португальцы проведут товарищеский матч против сборной Нигерии, начало – в 21:45 по московскому времени. Первый матч на чемпионате мира-2022 Португалия проведет 24 ноября – команда Сантуша встретится с Ганой. 

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