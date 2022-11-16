пропустит ближайший матч сборной по состоянию здоровья.

Об этом сообщил главный тренер команды .

«К завтрашнему матчу он не будет готов, он отдыхает. Как вы знаете, гастрит очень сильно ослабляет игроков физически», – сказал Сантуш.

Завтра португальцы проведут товарищеский матч против сборной , начало – в 21:45 по московскому времени. Первый матч на чемпионате мира-2022 Португалия проведет 24 ноября – команда Сантуша встретится с Ганой.