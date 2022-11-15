Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/8 финала. «Уфа» по пенальти прошла «Динамо» из Махачкалы, «Алания», «КАМАЗ» и «Кубань» проведут свои матчи завтра

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«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала Фонбет Кубка России. 

В среду «КАМАЗ» сыграет с петербургской «Звездой», «Алания» – с «Акроном», «Кубань» – с ульяновской «Волгой»

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/8 финала

Уфа – Динамо Махачкала 2:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:3
Дата проведения
15 ноября, 15.00, «BetBoom Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 42 Магомедов, 1:1 – 49 Минаев, 2:1 – 59, пенальти Ортис, 2:2 – 79 Магомедов.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.

 

КАМАЗ – Звезда СПб
Дата проведения
16 ноября, 14.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Акрон – Алания
Дата проведения
16 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Кубань – Волга Ульяновск
Дата проведения
16 ноября, 18.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

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