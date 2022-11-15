Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/8 финала. «Уфа» по пенальти прошла «Динамо» из Махачкалы, «Алания», «КАМАЗ» и «Кубань» проведут свои матчи завтра
«Уфа» обыграла махачкалинское «Динамо» (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала Фонбет Кубка России.
В среду «КАМАЗ» сыграет с петербургской «Звездой», «Алания» – с «Акроном», «Кубань» – с ульяновской «Волгой».
Путь регионов
1/8 финала
- Дата проведения
- 15 ноября, 15.00, «BetBoom Арена»
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
- Дата проведения
- 16 ноября, 14.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 16 ноября, 15.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 16 ноября, 18.00, «стадион Кубань»
Статистика Фонбет Кубка России
Комментарии