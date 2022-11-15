Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/8 финала. «Уфа» по пенальти прошла «Динамо» из Махачкалы, «Алания», «КАМАЗ» и «Кубань» проведут свои матчи завтра

«Уфа» обыграла махачкалинское (2:2, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала Фонбет Кубка России.

В среду «КАМАЗ» сыграет с петербургской «Звездой», – с , – с ульяновской .

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