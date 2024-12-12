Ахметов хочет остаться в «Зените», в него верит Семак. Хавбек интересен «Рубину» (Иван Карпов)
Ильзат Ахметов не намерен уходить из «Зенита».
Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник интересен «Рубину».
По информации Ивана Карпова, Ахметова все устраивает в его нынешнем клубе, он не хочет никуда переходить.
«Летом Ильзат получил травму проводящей мышцы бедра, а осенью произошел ее рецидив. С этим связано то, что он мало играл.
Семак верит в футболиста, а сам Ахметов рассчитывает доказать свою состоятельность в весенней части сезона», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
В этом сезоне хавбек провел за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах 9 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Подобнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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