Роналду об успехе в соцсетях: «Я хорошо играю в футбол, но надо быть и харизматичным, с хорошей внешностью. Я фрукт, кусочек которого люди хотят откусить»

Нападающий высказался о популярности в соцсетях.

На данный момент у португальца 497 миллионов подписчиков в инстаграме – больше всех в мире.

«Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным, да и хорошая внешность помогает.

Я не знаю истинной причины. Но я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить», – сказал Роналду в интервью на TalkTV.