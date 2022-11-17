Роналду об успехе в соцсетях: «Я хорошо играю в футбол, но надо быть и харизматичным, с хорошей внешностью. Я фрукт, кусочек которого люди хотят откусить»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о популярности в соцсетях.
На данный момент у португальца 497 миллионов подписчиков в инстаграме – больше всех в мире.
«Это не только потому, что я хорошо играю в футбол. Остальное тоже имеет значение. Нужно быть харизматичным, да и хорошая внешность помогает.
Я не знаю истинной причины. Но я тот фрукт, кусочек которого люди хотят откусить», – сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.
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