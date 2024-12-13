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Уэс Браун: «Палмер – с отрывом лучший игрок АПЛ в этом сезоне. Он особенный»

Уэс Браун назвал Коула Палмера лучшим футболистом АПЛ.

«Коул Палмер – с отрывом лучший игрок АПЛ в этом сезоне. Он играет абсолютно хладнокровно. Как будто он играет со своими приятелями, но он относится к этому серьезно.

Он не нервничает ни в одном матче. У него есть талант, соответствующий его манере вести себя. Он действительно особенный игрок», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Браун для 10bet.

22-летний англичанин забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 15 матчах Премьер-лиги за «Челси» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
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