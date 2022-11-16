Авербух о ЧМ-2022: «Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?»

заявил, что ему неинтересен чемпионат мира по футболу без участия России.

– Будете смотреть чемпионат мира по футболу?

– Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята.

Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов и все остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне.

Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история.

А чемпионат России – да, смотрю. Какие-то главные игры, – сказал хореограф, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.