Авербух о ЧМ-2022: «Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?»
Илья Авербух заявил, что ему неинтересен чемпионат мира по футболу без участия России.
– Будете смотреть чемпионат мира по футболу?
– Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята.
Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов и все остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне.
Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история.
А чемпионат России – да, смотрю. Какие-то главные игры, – сказал хореограф, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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