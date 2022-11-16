У Англии самый дорогой состав на ЧМ-2022. Бразилия – 2-я, Франция – 3-я, Аргентина – 8-я

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У сборной Англии самый дорогой состав среди участников ЧМ-2022.

Согласно исследованию, подготовленному Международным центром спортивных исследований (CIES), у сборной Англии – самый дорогой состав на предстоящем чемпионате мира. Сборная Бразилии занимает второе место в списке, а Франция – третье.

Топ-10 самых дорогих сборных на ЧМ-2022:

1. Англия – 1,499 млрд евро;

2. Бразилия – 1,455 млрд евро;

3. Франция – 1,337 млрд евро;

4. Испания – 1, 201 млрд евро;

5. Португалия – 1,154 млрд евро;

6. Германия – 1,020 млрд евро;

7. Нидерланды – 756 млн евро;

8. Аргентина – 748 млн евро;

9. Уругвай – 590 млн евро;

10. Бельгия – 562 млн евро.

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