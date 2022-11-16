Власти Германии отказали главе ПКР Рожкову в визе для участия в генассамблее Международного паралимпийского комитета

Власти Германии отказали главе Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлу Рожкову в визе для участия в генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК).

Германия отвергла запрос МПК в выдаче виз российской делегации.

«Президент ПКР Павел Рожков примет участие во внеочередной генеральной ассамблее МПК в режиме видео-конференц-связи. Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР, власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз, что является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира МПК.

Визы не были выданы и делегатам других национальных паралимпийских комитетов. Это – вмешательство политики в спорт, что противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям» – говорится в сообщении пресс-службы ПКР.

Генеральная ассамблея МПК состоится в Германии 16 ноября. Планируется, что на заседании пройдет обсуждение статуса членства Паралимпийского комитета России в организации.