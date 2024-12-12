Харгривз об ошибке Онана: «Его можно винить чуть больше, но и де Лигта тоже. Вратарь сделал плохой пас, который неудобно принимать вполоборота. Защитник выполнял указания Аморима»
На 48-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы против «Виктории» Пльзень вратарь «Манчестер Юнайтед» отдал пас на линию штрафной на защитника Маттейса де Лигта, который находился под давлением соперника. Пас получился неточным – хавбек Павел Шулц опередил нидерландца и отдал передачу форварду Матею Выдре, который отправил мяч в ворота Онана.
Чехи повели в счете, но матч закончился победой клуба АПЛ после дубля Расмуса Хейлунда.
«Здесь можно винить и Андре Онана, и Маттейса де Лигта, но Онана чуть больше.
Де Лигт действительно не хотел [получать] мяч. В конце концов, Онана сделал плохой пас. Но Рубен Аморим требует, чтобы центральные защитники отправились туда и получили мяч. Де Лигту неудобно принимать его вполоборота, а Онана плохо и не туда отдает.
Это сложная позиция для центрального защитника. Если тренер говорит вам что-то сделать, вы это выполните», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий