Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До «Юве» был и «Челси». Он сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал»

Патрис Эвра рассказал, что Криштиану Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018 году.

«Хотел ли Криштиану когда-нибудь перейти в «ПСЖ»? Да.

Были [предложения] «ПCЖ», «Арсенала»… Это было до того, как он подписал контракт с «Ювентусом». Он рассматривал «Челси», «Ювентус», «ПСЖ». Сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал».

Его заинтересовал парижский проект. Мы можем критиковать Криштиану, но он бы приложил усилия.

Посмотрите, что он делает в Саудовской Аравии. Он [уже] саудовец!» – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед», «Марселя» и других клубов в эфире Rothen s’enflamme на RMC.