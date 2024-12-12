Агуэро считает «Сити» фаворитом КЧМ: «У Пепа команды мечты, он никогда не отдыхает и знает, как поддерживать настрой. Он не собирается менять свой стиль, даже если проигрывает»
Серхио Агуэро считает «Манчестер Сити» фаворитами клубного чемпионата мира.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
«Они всегда фавориты. Все сводится к их менталитету – непросто всегда носить ярлык фаворитов. «Сити» занимает свое место, потому что Гвардиола знает, как поддерживать этот настрой.
Они годами делают одно и то же, поэтому они фавориты. Пеп просто никогда не отдыхает.
И вы не увидите, чтобы он играл по-другому; он будет играть так же, как всегда, даже если проиграет. Он не собирается менять свой стиль, и это нечто положительное.
У него отличная группа игроков – можно сказать, команда мечты, и Пеп знает, как с ними общаться», – заявил экс-нападающий «Манчестер Сити».
У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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