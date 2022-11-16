«Челси» продолжает переговоры по Захаряну. Арсен получит армянский паспорт – это упростит выдачу разрешения на работу

«Челси» продолжает переговоры о переходе из .

Как сообщает журналист , лондонский клуб ведет переговоры и с 19-летним полузащитником, и с московским клубом. В данный момент «Челси» – фаворит в борьбе за хавбека.

В будущем «Челси» хочет строить команду вокруг молодых талантов. Захарян вписывается в эту стратегию. «Челси» хочет подписать россиянина в ближайшем будущем.

Автор Sports.ru Кирилл Бельский, ссылаясь на источник, близкий к Захаряну, пишет, что в декабре Арсен полетит в Ереван, чтобы оформить паспорт гражданина Армении. Это упростит получение разрешения на работу в Великобритании.

Отмечается, что речи о смене спортивного гражданства нет. Захарян останется игроком сборной России.

В «Челси» ожидают, что Россия еще несколько лет не будет выступать на международных турнирах, и считают эту ситуацию плюсом для клуба, так как хавбек будет оставаться в расположении команды на время пауз на матчи сборных.

Вопрос с переводом денег со стороны тоже решен – это сделают через армянский банк.