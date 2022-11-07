Дзюба уехал из Турции, поражение «МЮ», «Зенит» вывел Чистякова из основы, победа Валиевой, «Юве» сделал «Интер» и другие новости утра

1. «Челси» уступил «Арсеналу» (0:1) в 15-м туре чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Астон Вилле» (1:3) в первом матче Унаи Эмери во главе бирмингемцев, Роналду снова не забил. «Тоттенхэм» дома уступил «Ливерпулю» (1:2). «Ньюкасл» вышел на третье место!

2. Артем Дзюба и «Адана Демирспор» расторгли контракт по соглашению сторон. 34-летний форвард интересен турецким и российским клубам, но не «Зениту». Есть версия, что россиянин расторг контракт с «Аданой» из-за задержек по зарплате, но, кажется, Артем просто не подошел под схему главного тренера турецкой команды. У Дзюбы есть вариант с «Торпедо». Также его пригласили в Медиалигу, в команду «Матч ТВ».

3. «Ювентус» дома был сильнее «Интера» (2:0) в 13-м туре чемпионата Италии, «Рома» на своем поле проиграла «Лацио» в римском дерби (0:1), а «Торино» Алексея Миранчука уступил «Болонье» (1:2).

4. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Детройту» (2:3), Панарин набрал первое очко за 3 матча. Все результаты дня – здесь.

5. «Зенит» вывел Дмитрия Чистякова из основного состава, гендиректор Александр Медведев заявил: «Состоялся архисерьезный мужской разговор». Похоже, руководство клуба подозревает, что защитник умышленно плохо сыграл с «Ахматом». Агент игрока перешел в наступление: «Как-то Дима играл со сломанным носом, а капитан в Хорватии отсиживался. Барриосу слова не сказали, когда он не побежал за Садулаевым», «Семак спокойненько дистанцировался, обвинил Дмитрия в голе. Это вся поддержка».

6. «Ростов» дома переиграл «Динамо» (2:1) в 16-м туре чемпионата России, «Локомотив» на выезде поделил очки с «Уралом» (2:2), «Торпедо» уступило «Крыльям Советов» (0:2).

7. Валиева победила на этапе Гран-при России «Идель» в Казани (хотя и упала), Яметова – 2-я, Синицына – 3-я. У парней выиграл Алиев, Мозалев – 2-й, Попов – 3-й, Даниелян – 4-й. Морозова и Нарижный победили в танцах на льду, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и. Тарасова и Морозов выиграли в соревнованиях спортивных пар, Кадырова и Колесов – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и.

8. НБА. «Лейкерс» уступили бывшему клубу Леброна «Кливленду», «Мемфис» обыграл «Вашингтон» и другие результаты.

9. «Авангард» победил «Витязь» (3:1) в Фонбет чемпионате КХЛ. Также «Адмирал» обыграл «Динамо» (2:1), «Ак Барс» одержал победу в матче с «Северсталью» (3:2 ОТ), «Сочи» проиграл минскому «Динамо» (3:4 ОТ).

10. «Атлетико», играя в большинстве с 28-й минуты, дома не победил «Эспаньол» (1:1) в 13-м туре чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), «Бетис» и «Севилья» поделили очки в севильском дерби (1:1) – были показаны три красные карточки.

11. Датчанин Хольгер Руне обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Париже. 19-летний теннисист впервые выиграл «Мастерс» и дебютирует в топ-10.

12. «ПСЖ» на выезде победил «Лорьян» (2:1) в 14-м туре чемпионата Франции, «Монако» Александра Головина (забил во втором матче подряд!) справился с «Тулузой» (2:0), «Лилль» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Марсель» одолел «Лион» (1:0).

13. Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко обыграла Игу Швентек в полуфинале, Каролин Гарсия прошла Марию Саккари.

14. Арена ногинского «Спартака» отдана под нужды мобилизации. Баскетбольная команда играет домашние матчи женской Суперлиги на выезде.

15. В чемпионате Германии сменился лидер после 13-го тура: «Бавария» обошла «Унион», влетевший со счетом 0:5 «Байеру».

16. РУСАДА с начала года зафиксировало 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.

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