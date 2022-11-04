Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Атлетик», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Реал» с «Райо» – в понедельник
«Жирона» примет «Атлетик» в стартовом матче 13-го тура Ла Лиги.
В субботу «Осасуна» сыграет с «Сельтой» на выезде, «Барселона» примет «Альмерию».
В воскресенье «Атлетико» примет «Эспаньол», «Реал Сосьедад» – «Валенсию», «Бетис» и «Севилья» сойдутся в севильском дерби.
Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Реал».
13-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.15, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 6 ноября, 16.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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