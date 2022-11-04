Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Атлетик», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Реал» с «Райо» – в понедельник

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«Жирона» примет «Атлетик» в стартовом матче 13-го тура Ла Лиги.

В субботу «Осасуна» сыграет с «Сельтой» на выезде, «Барселона» примет «Альмерию». 

В воскресенье «Атлетико» примет «Эспаньол», «Реал Сосьедад» – «Валенсию», «Бетис» и «Севилья» сойдутся в севильском дерби. 

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано»«Реал»

Чемпионат Испании

13-й тур

Жирона – Атлетик
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Кадис
Дата проведения
5 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Эльче
Дата проведения
5 ноября, 18.15, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Осасуна
Дата проведения
5 ноября, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Альмерия
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Эспаньол
Дата проведения
6 ноября, 16.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Валенсия
Дата проведения
6 ноября, 18.15, «Реале Арена»
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Вильярреал – Мальорка
Дата проведения
6 ноября, 20.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Севилья
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Райо Вальекано – Реал Мадрид
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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