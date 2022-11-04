Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Атлетик», «Барселона» сыграет с «Альмерией» завтра, «Реал» с «Райо» – в понедельник

примет «Атлетик» в стартовом матче 13-го тура Ла Лиги.

В субботу сыграет с «Сельтой» на выезде, примет «Альмерию».

В воскресенье примет , – «Валенсию», и сойдутся в севильском дерби.

Завершится тур в понедельник матчем – «Реал».

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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