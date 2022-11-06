У Роналду 1 гол и 2 желтые карточки в 10 матчах АПЛ. В прошлом сезоне было 18 мячей в 30 играх

Нападающий не забивает в с 9 октября.

Португалец целиком провел игру с (1:3) в 15-м туре.

Он нанес три удара (в створ – один), отдал 15 точных передач (всего – 18) и получил желтую карточку, ставшую для него второй в сезоне АПЛ.

В текущем чемпионате Англии у 37-летнего форварда лишь один гол за 10 игр – «Эвертону» в 10-м туре.

В прошлом сезоне Криштиану забил 18 мячей в 30 играх лиги и стал лучшим бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тен Хаг о назначении Роналду капитаном: «Криштиану – важная часть команды, мы довольны им. Он должен взять на себя роль лидера»