Руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»)

Стали известны причины вывода защитника из состава «Зенита».

По сведениям «Чемпионата», руководство клуба подозревает, что футболист специально сыграл плохо в матче с (1:2) в 16-м туре Мир .

Эту информацию передали два источника, близких к игроку, и один источник, имеющий отношение к клубу.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике. Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат».

Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову – и вывели его из состава