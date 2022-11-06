Руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» («Чемпионат»)
Стали известны причины вывода защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита».
По сведениям «Чемпионата», руководство клуба подозревает, что футболист специально сыграл плохо в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре Мир РПЛ.
Эту информацию передали два источника, близких к игроку, и один источник, имеющий отношение к клубу.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике. Комментатор Геннадий Орлов после игры сообщил о возможном переходе Чистякова в «Ахмат».
Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову – и вывели его из состава
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