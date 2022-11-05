Зидан возглавит сборную Франции, драка и оскорбления на матче молодежек «Спартака» и ЦСКА, новый партнер Медведевой, «Химки» сняли проклятие Юрана и другие новости утра

1. В стартовом матче 16-го тура Мир РПЛ «Химки» обыграли «Оренбург» благодаря голам Руденко и Магомедова – 2:0. Для подмосковного клуба это первая победа после ухода Сергея Юрана. Проклятие снято?

2. В НХЛ «Колорадо» благодаря 36 сэйвам Георгиева победил «Коламбус» (6:3), матч проходил в Финляндии. «Каролина» была сильнее «Баффало» (5:3), у Свечникова 2 голевые передачи.

3. НБА. 46 очков Дерозана не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном», «Бруклин» разгромил «Вашингтон», «Голден Стэйт» потерпел 5-е поражение подряд – на этот раз от «Нового Орлеана». Все результаты дня – здесь.

4. КХЛ. «Северсталь» победила «Сочи» (5:4 Б), «Трактор» пропустил 5 шайб от «Витязя» (2:5), «Спартак» проиграл «Куньлуню» (1:3).

5. Хавбек молодежки «Спартака» Пилипенко скандировал с фанатами матерную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ: «Мы сегодня ###### коней». В «Спартаке» отреагировали: «Дерби – это эмоции. Страсти в матче кипели со всех сторон». Также после игры фанаты красно-белых подрались с игроками молодежки ЦСКА – футболисты праздновали гол перед болельщиками соперника.

6. Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022, утверждает Libertad Digital. Дешам уйдет вне зависимости от результатов.

7. ЦСКА взял женский Winline Кубок России, обыграв «Зенит» в финале – 2:1.

8. Хендрикс выиграла короткую программу на Гран-при по фигурному катанию во Франции, Ким Йе Лим – 2-я, Кавабе – 3-я. У мужчин Ямамото лидирует после короткой программы, Томоно – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й, Эгадзе – 4-й.

9. Виктор Гончаренко – лучший тренер РПЛ в октябре. У «Урала» 13 очков в 5 матчах месяца.

10. ФИФА призвала участников ЧМ-2022 концентрироваться на футболе, а не на политике: «В Катаре будут рады всем».

11. ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью фаната на Украине. Письмо подписали Гинер и Акинфеев.

12. В баскетбольной Евролиге «Валенсия» победила «Олимпиакос», «Барселона» одолела «Фенербахче». Другие результаты – здесь.

13. Итоговый турнир WTA. Соболенко, Швентек и Саккари вышли в полуфинал.

Циципас, Джокович, Оже-Альяссим вышли в 1/2 финала «Мастерса» в Париже, Алькарас снялся с матча с Руне.

14. Новым партнером Медведевой в шоу «Ледниковый период» станет актер Федор Федотов. Он победитель прошлого сезона.

15. Кайри Ирвинг извинился за продвижение антисемитского фильма после решения «Бруклина» отстранить его.

16. Жерар Пике откажется от 52 млн евро, которые должна ему «Барселона», пишет Cuatro.

17. «Телеспорт» предлагает 90 млн рублей ветеранам из Бразилии за матч с Россией-2008, сообщает инсайдер Иван Карпов. Предполагается, что могут сыграть Роналдиньо и Кафу.

Цитаты дня.

Чаушич об Украине: «Если б Америка не влезала, ничего бы не произошло. Она всегда влезала в дела других стран, мне было семь лет, когда бомбили Белград»

Анфиса Резцова: «Биатлон более популярен в России, чем футбол. Футболисты незаслуженно зарабатывают намного больше»

Соболев о 24 февраля: «Когда все началось, читал новости каждый день. Потом перестал – с ума можно сойти»

Футболистка сборной Англии Мид выступила против ЧМ в Катаре из-за ситуации с ЛГБТ в стране: «Мы живем в XXI веке. Ты любишь того, кого любишь»

Хави назвал Пике одним из сильнейших защитников в истории: «Беккенбауэр, Терри, Пуйоль... Жерар тоже в числе лучших»

Футболистка ЦСКА о лучшей стране для жизни: «США. Ты свободен и можешь делать все, что тебе хочется»