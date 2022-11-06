НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Мемфис» примет «Вашингтон» и другие матчи
В воскресенье, 6 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.
«Лейкерс» сыграют с бывшим клубом Леброна Джеймса «Кливлендом», «Мемфис» примет на своей арене «Вашингтон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 02.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 7 ноября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 7 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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