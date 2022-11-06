НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Мемфис» примет «Вашингтон» и другие матчи

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В воскресенье, 6 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» сыграют с бывшим клубом Леброна Джеймса «Кливлендом», «Мемфис» примет на своей арене «Вашингтон».

НБА

Регулярный чемпионат

Лейкерс – Кливленд
Дата проведения
6 ноября, 23.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Вашингтон
Дата проведения
7 ноября, 02.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Торонто – Чикаго
Дата проведения
7 ноября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
7 ноября, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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