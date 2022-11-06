НБА. «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом», «Мемфис» примет «Вашингтон» и другие матчи

В воскресенье, 6 ноября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» сыграют с бывшим клубом Леброна Джеймса , примет на своей арене .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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