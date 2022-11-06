Арена ногинского «Спартака» отдана под нужды мобилизации, команда играет домашние матчи женской Суперлиги на выезде

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Ногинский «Спартак» не может принимать матчи женской Суперлиги в спортивно-оздоровительном комплексе «Знамя».

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», арена была отдана под нужды мобилизации. Команда проводит домашние матчи на выезде.

14 ноября «Спартак» сыграет «дома» против «МБА-2» в Москве, 17 ноября – против «УГМК-Юниор» в Верхней Пышме, 22 ноября – против «Казаночки».

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