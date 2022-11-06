Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на Гран-при России в Казани

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.

Валиева упала с четверного тулупа. 

Также она исполнила секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Валиева получила за прокат 158,42 балла (83,31 за технику).

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