Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на Гран-при России в Казани

Фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России «Идель» в Казани.

Валиева упала с четверного тулупа.

Также она исполнила секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, сольный тройной лутц.

Валиева получила за прокат 158,42 балла (83,31 за технику).