Агент Чистякова: «Как-то Дима играл со сломанным носом, а капитан в Хорватии отсиживался. Барриосу слова не сказали, когда он не побежал за Садулаевым»

Агент Дмитрия Чистякова прокомментировал вывод игрока из состава «Зенита».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее сообщил о выводе защитника из состава, добавив, что с ним состоялся «архисерьезный мужской разговор». «Зенит» вчера уступил «Ахмату» в матче 16-го тура Мир со счетом 1:2 на «Газпром Арене».

«Сейчас буду только звонить Диме, чтобы выяснить все обстоятельства. Конфликт был. Дело хозяйское, будем разбираться. Медведев грозился пообщаться со мной? Беседа была, но именно я стал инициатором. В этом общении мы ни к чему не пришли. Я высказал свою точку зрения.

Было время, когда Дима играл со сломаным носом, а капитан команды [ ] в Хорватии отсиживался. Почему-то все радовались тогда, и все было замечательно. А сейчас человек допустил ошибку, и всех собак повесили на него. Чистяков же виноват в том, что команда 85 минут не смогла забить гол, так ведь?

Никто не говорил ни слова Барриосу, когда он бросил Садулаева и не побежал за ним. Не хочу оправдывать Диму, он провел свой худший матч в карьере. Но в такие моменты хочется слышать слова поддержки от родного клуба, а не вот это все», – сказал Андрей Талаев.

«Лучше ему играть за «Ахмат». Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову