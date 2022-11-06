Контракт с Дзюбой расторгнут по инициативе «Адана Демирспор». Задержек по зарплатам в клубе нет («РБ Спорт»)
Контракт с Артемом Дзюбой расторгли по инициативе «Адана Демирспор».
Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники, близкие к турецкому клубу.
34-летний форвард получил последнюю зарплату и покинул клуб по взаимному соглашению сторон.
«Расторжение контракта с Дзюбой – инициатива именно «Адана Демирспор», игрок просто не подходит под схему главного тренера [Винченцо Монтеллы] – это основная причина.
Никаких проблем с зарплатами в клубе нет, все вовремя получают деньги. Артем получил последнюю зарплату и покинул «Адану» по соглашению сторон, никто никому ничего не должен», – сообщил источник.
Турецкая карьера Дзюбы – в трех грустных картинках. Даже в 18 лет он играл чаще
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