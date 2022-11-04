Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Лечче», завтра сыграют лидеры таблицы – «Наполи» и «Аталанта»

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«Удинезе» примет «Лечче» в стартовом матче 13-го тура Серии А.

В субботу сыграют лидеры таблицы – «Аталанта» примет «Наполи». Кроме того, «Милан» будет противостоять «Специи». 

В воскресенье «Торино» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Болоньей», в Риме состоится дерби между «Ромой» и «Лацио», а в заключительном матче дня сойдутся «Ювентус» и «Интер»

Чемпионат Италии

13-й тур

Удинезе – Лечче
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Кремонезе
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Сассуоло
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Наполи
Дата проведения
5 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
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Милан – Специя
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Болонья – Торино
Дата проведения
6 ноября, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
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Сампдория – Фиорентина
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
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Монца – Верона
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
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Рома – Лацио
Дата проведения
6 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Ювентус – Интер
Дата проведения
6 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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