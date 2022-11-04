Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Лечче», завтра сыграют лидеры таблицы – «Наполи» и «Аталанта»

примет в стартовом матче 13-го тура Серии А.

В субботу сыграют лидеры таблицы – примет . Кроме того, будет противостоять «Специи».

В воскресенье Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Болоньей», в Риме состоится дерби между «Ромой» и , а в заключительном матче дня сойдутся и .

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А