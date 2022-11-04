Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Лечче», завтра сыграют лидеры таблицы – «Наполи» и «Аталанта»
«Удинезе» примет «Лечче» в стартовом матче 13-го тура Серии А.
В субботу сыграют лидеры таблицы – «Аталанта» примет «Наполи». Кроме того, «Милан» будет противостоять «Специи».
В воскресенье «Торино» Алексея Миранчука сыграет на выезде с «Болоньей», в Риме состоится дерби между «Ромой» и «Лацио», а в заключительном матче дня сойдутся «Ювентус» и «Интер».
13-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 ноября, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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