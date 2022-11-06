РУСАДА с начала года зафиксировало 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования
Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за 2022 год зафиксировали 311 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования.
«С начала года было зафиксировано 311 нарушений правил доступности для тестирования», – сообщили в агентстве.
В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от участия в соревнованиях.
В настоящее время девять российских спортсменов отбывают дисквалификации за подобные нарушения.
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