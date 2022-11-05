Гран-при России. «Идель». Валиева, Яметова, Синицына, Сафонова выступят с произвольными программами

6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Кочанова

2. Мария Реброва

3. Клара Швецова

4. Анастасия Молчанова

5. Ксения Гущина

Вторая разминка

6.

7. Виктория Нестерова

8. Мария Парамонова

9. Ксения Синицына

10.

11. Камила Валиева

(Беларусь) выступит вне конкурса.

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева - 83,30

2. Вероника Яметова – 75,90

3. – 70,54

4. Мария Парамонова – 63,29

5. Виктория Нестерова – 62,25

6. Полина Свириденко – 62,16

7. Ксения Гущина – 58,34

8. Анастасия Молчанова – 53,86

9. Клара Швецова – 51,27

10. Мария Реброва – 51,15

11. Софья Кочанова – 42,91

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов