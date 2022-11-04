Чемпионат Франции. «Труа» примет «Осер», «Ланс» сыграет с «Анжером» завтра, «ПСЖ» с «Лорьяном» – в воскресенье

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14-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Труа»«Осер»

В субботу «Ланс» сыграет с «Анжером» на выезде. 

В воскресенье «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Лорьяном», «Монако» Александра Головина – с «Тулузой», «Лилль» примет «Ренн», а завершится тур матчем «Марсель» – «Лион». 

Чемпионат Франции

14-й тур

Труа – Осер
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аяччо – Страсбур
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Стад Франсуа Коти»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Ланс
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – ПСЖ
Дата проведения
6 ноября, 15.00, «Стад дю Мустуа»
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Клермон – Монпелье
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
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Ницца – Брест
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Альянц Ривьера»
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Реймс – Нант
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Огюст Делон»
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Тулуза – Монако
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
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Лилль – Ренн
Дата проведения
6 ноября, 19.05, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Лион
Дата проведения
6 ноября, 22.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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