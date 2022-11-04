Чемпионат Франции. «Труа» примет «Осер», «Ланс» сыграет с «Анжером» завтра, «ПСЖ» с «Лорьяном» – в воскресенье
14-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Труа» – «Осер».
В субботу «Ланс» сыграет с «Анжером» на выезде.
В воскресенье «ПСЖ» проведет гостевой матч с «Лорьяном», «Монако» Александра Головина – с «Тулузой», «Лилль» примет «Ренн», а завершится тур матчем «Марсель» – «Лион».
14-й тур
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 6 ноября, 19.05, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.45, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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