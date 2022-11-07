Директор «Ахмата» о Чистякове и «Зените»: «Публичная обструкция – дело личное, но недопустимо и неэтично упоминать другой клуб. Проигрывать надо уметь»

В прокомментировали исключение защитника «Зенита» из состава.

Сообщалось, что руководство петербуржцев подозревает футболиста в намеренно плохой игре против грозненцев (1:2).

«Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает.

Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб – и тем более с учетом мнения «великого» инсайдера российского футбола .

Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нем всегда были и будут победы и поражения.

«Ахмат» – сила! Сила духа! Сила России!» – заявил генеральный директор команды Ахмед Айдамиров.

Чистякова подозревают в сливе матча? «Зенит» публично и жестко критикует защитника – он уже выведен из состава