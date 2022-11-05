Гран-при России. «Идель». Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов сборная Беларуси Дмитрий Бушланов Валерий Колесов Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Серия Гран-при России Идель Екатерина Юрова Фигурное катание

6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов 

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов 

Екатерина Юрова – Дмитрий Бушланов (Беларусь) выступят вне конкурса. 

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 78,80

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,93

3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 76,51

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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