Гран-при России. «Идель». Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы
6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Екатерина Юрова – Дмитрий Бушланов (Беларусь) выступят вне конкурса.
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 78,80
2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,93
3. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 76,51
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
Комментарии