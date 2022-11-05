Гран-при России. «Идель». Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов покажут произвольные программы

6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют и .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Юлия Артемьева –

2. – Валерий Колесов

3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Екатерина Юрова – Дмитрий Бушланов (Беларусь) выступят вне конкурса.

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 78,80

2. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 77,93

3. – Алексей Брюханов – 76,51

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов