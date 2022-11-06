Дзюба покинул Турцию, расторгнув контракт с «Адана Демирспор». Он интересен турецким и российским клубам, но не «Зениту» («Матч ТВ»)

расторг контракт с «Адана Демирспор» и уже уехал из Турции.

Как пишет , соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Дзюба стал свободным агентом – он уже покинул Турцию.

На 34-летнего нападающего уже претендуют несколько российских и турецких клубов, но , за который форвард выступал с 2015 по 2022 год, в их числе нет. Сине-бело-голубые не рассматривают вариант с возвращением Дзюбы.

Россиянин бесплатно перешел в летом 2022 года и сыграл за новую команду в 5 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.

Его соглашение с «Адана Демирспор» было рассчитано до 30 июня 2023 года. В него была включена опция продления еще на один сезон.

Команда занимает 4-е место в таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка после 12 туров.