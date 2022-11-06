Дзюба может перейти в «Торпедо». Переговоры начались (Sport24)
Артем Дзюба может вернуться в чемпионат России.
По информации Sport24.ru, 34-летний форвард может продолжить карьеру в «Торпедо».
До перехода в «Адана Демирспор» у Дзюбы были предложения от «Торпедо» и «Оренбурга». Московский клуб до сих пор заинтересован в подписании форварда и уже начал переговоры с его представителями.
В воскресенье стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате и недостатка игрового времени. Он поучаствовал в 5 матчах за турецкий клуб и забил гол.
Дзюба покидает Турцию с одним голом. Похоже, уехал из-за задержек по зарплате
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