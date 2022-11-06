Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» из-за задержек по зарплате. Долги вернут в 2023-м (Sport24)

Стало известно, почему расторг контракт с .

Как пишет Sport24.ru, форвард принял такое решение из-за задержек по зарплате и нехватки игрового времени. Турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.

«Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января-февраля 2023 года», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Россиянин бесплатно перешел в «Адана Демирспор» летом 2022 года и сыграл за команду в 5 матчах во всех турнирах, забив 1 гол.