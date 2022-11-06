Дед Пике: «Барса» – это одно, а люди там – это другое. Не такого завершения карьеры мы ждали – оно было вынужденным»

Дедушка Жерара Пике высказался об уходе защитника из «Барселоны».

– Мы испытали очень много эмоций. Сейчас мы чувствуем очень большую грусть. Это смесь негативных и позитивных ощущений. Положительные связаны с тем, сколько всего сделал Жерар, а сделал он много.

Не такого завершения карьеры мы ждали – это было вынужденно. Я видел, что он очень счастлив, но расстроен, потому что он был готов продолжать.

Сейчас я чувствую воодушевление. Я привел Жерара в этот дом много лет назад. Я прожил его историю – случались моменты любви, которые запомнятся. Он покидает «Барселону» по-джентльменски, и он действительно такой человек. Те, кто не знакомы с ним лично, не имеют права его критиковать.

– Жерар Пике ушел, испытывая боль?

– Нет, Жерар Пике никогда не ушел бы из «Барселоны» с болью. Как и вся наша семья, он фанат «Барсы». Мы всю жизнь были кулес. «Барса» – наша жизнь, наша история. Он бы никогда не ушел из «Барсы» так. «Барса» – это одно, а люди там – это другое.

Пике уходит в спешке, потому что у него такой характер. Это не игрок для скамейки запасных. Проведя в клубе столько лет, он не привык сидеть в запасе. Что бы ни говорили, но он до последней минуты показывал, что готов играть. Это спортивный вопрос, такое нужно принимать.

– это одно, а люди там – это другое. Для нас «Барса» – это дом. Нам никогда не будет больно от решений, принятых клубом. Теперь Пике сконцентрируется на «Андорре», этот проект его воодушевляет. Его мечта – вывести «Андорру» в , – сказал Амадор Бернабеу, ранее занимавший пост вице-президента «Барселоны».

«Здесь родился, здесь и умру». Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру