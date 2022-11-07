Контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон
Контракт форварда Артема Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут на прошедшей неделе.
Согласно опубликованной на сайте Турецкой футбольной федерации информации, расторжение договора по соглашению сторон произведено 3 ноября.
Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года.
Подробно со статистикой экс-футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь.
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