Контракт Дзюбы с «Адана Демирспор» расторгнут 3 ноября по соглашению сторон

Контракт форварда с расторгнут на прошедшей неделе.

Согласно опубликованной на сайте Турецкой футбольной федерации информации, расторжение договора по соглашению сторон произведено 3 ноября.

Россиянин провел за турецкую команду пять матчей и забил один гол, отыграв 220 минут. Он выступал за «Адана Демирспор» с августа текущего года.

Подробно со статистикой экс-футболиста можно ознакомиться здесь.

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