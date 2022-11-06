Агент Чистякова: «Семак спокойненько дистанцировался, обвинил Дмитрия в голе. Это вся поддержка»

Агент Андрей Талаев высказался об отношении Сергея Семака к Дмитрию Чистякову.

– Вы знаете, где завтра будет тренироваться Дмитрий?

– Нет, информации у меня нет. Я знаю, что в завтра выходной. Они сегодня тренировались. Про вторник мы пока не знаем.

Официально никто ни Диме, ни мне ничего не говорил. Никаких бумаг о том, что он переведен, отстранен или расстрелян, нам не давали. Пока ничего не знаем. Александр Иванович почему-то трубку не берет, хотя сегодня до его интервью про отстранение я с ним разговаривал.

– Как Дмитрий реагирует на эту ситуацию?

– У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной – даже самой провальной – игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла.

Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то.

– пытался как-то защитить Дмитрия?

– Самое обидное, что нет. Он спокойненько дистанцировался, обвинил его в пропущенном голе, хотя и так понятно, что он в нем виноват. Это вся поддержка главного тренера.

Хотя в том году, когда не было капитана команды, который был в Хорватии почему-то, Дмитрий со сломанным носом играл ключевые матчи чемпионата. Тогда он был для всех хороший. Сейчас он почему-то стал для всех плохой.

– Капитана команды – вы имеете в виду Деяна Ловрена?

– Вы сами знаете, кого не было в концовке прошлого сезона, – сказал Талаев.

Гендир «Зенита» и Семак сурово прошлись по Чистякову – и вывели его из состава