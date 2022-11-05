Гран-при России. «Идель». Мозалев, Алиев, Даниелян, Попов выйдут на лед с произвольными программами

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6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани мужчины представят произвольные программы. После короткой лидирует Андрей Мозалев.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 17.35 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Владимир Кузнецов 

2. Владимир Ощепков 

3. Евгений Зенкин 

4. Владислав Катичев 

Вторая разминка

5. Артем Алейников 

6. Артур Даниелян 

7. Роман Атояр 

8. Иван Попов 

9. Дмитрий Алиев 

10. Андрей Мозалев 

Александр Лебедев (Беларусь) выступит вне конкурса.

Положение после короткой программы

1. Андрей Мозалев – 98,21

2. Дмитрий Алиев – 87,96

3. Иван Попов – 85,90

4. Роман Атояр – 76,13

5. Артур Даниелян – 75,82

6. Артем Алейников – 67,73

7. Владислав Катичев – 66,59

8. Евгений Зенкин – 57,77

9. Владимир Ощепков – 54,90

10. Владимир Кузнецов – 51,49

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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