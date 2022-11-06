«В США свобода выбора. Придерживайся своей позиции до конца». Флойд Мейвезер поддержал Кайри Ирвинга после отстранения за антисемитизм

Прославленный боксер записал видеообращение к разыгрывающему Кайри Ирвингу.

Мейвезер выразил поддержку Ирвингу после того, как баскетболист опубликовал фильм антисемитского содержания в своих соцсетях и был отстранен на пять матчей за отказ извиняться.

«Кайри, ты как? Я знаю, тебе трудно. У нас с тобой была возможность поговорить в 2016 году, когда ты представлял Америку на Олимпийских играх. Ты всего лишь хотел, чтобы с тобой обращались справедливо.

Я собирался опубликовать сообщение в моих соцсетях, но решил сделать все по-старому и прочитать его тебе, потому что ты великий человек, великий отец, великий спортсмен, который верит в свои принципы.

Америка – страна свободных людей, которая никогда не была под властью денег. Считается, что здесь свобода слова, свобода вероисповедания и свобода выбора. Я уважаю тебя за честность и за то, что ты остаешься самим собой.

Свободный разум делает свой собственный выбор. Рабский ум следует за толпой. Придерживайся своей позиции до конца. Даже один человек может возглавить революцию и бороться за то, что правильно.

Один выбор, одно слово, одно действие могут изменить мир. Это безумие, как люди ненавидят тебя за то, что ты являешься лидером. Я надеюсь, что вслед за тобой многие другие встанут и скажут: «Хватит». Уважаю тебя, Кайри», – заявил Мейвезер.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют