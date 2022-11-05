Гран-при России. «Идель». Морозова и Нарижный, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов представят произвольные танцы
6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
3. Александра Кравченко – Александр Шустицкий
Вторая разминка
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
5. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
6. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
7. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Положение после ритм-танца
1. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный – 81,50
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,14
3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 75,33
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 70,16
5. Александра Кравченко – Александр Шустицкий – 64,29
6. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 57,32
7. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев – 49,77
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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