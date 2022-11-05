Гран-при России. «Идель». Морозова и Нарижный, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов представят произвольные танцы

6 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют и Дэвид Нарижный.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

3. Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Вторая разминка

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

5. Елизавета Пасечник –

6. Елизавета Шанаева –

7. Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный

Положение после ритм-танца

1. Аннабель Морозова – – 81,50

2. – Павел Дрозд – 79,14

3. Елизавета Пасечник – Максим Некрасов – 75,33

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 70,16

5. Александра Кравченко – Александр Шустицкий – 64,29

6. Яна Матвейшина – Тимофей Субботин – 57,32

7. Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев – 49,77

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов