19-летний Руне впервые выиграл «Мастерс» и дебютирует в топ-10

19-летний в финале «Мастерса» в Париже обыграл – 3:6, 6:3, 7:5. Во втором сете датчанин отыграл тройной брейк-пойнт в первом гейме, а в решающей партии отыграл брейк. Кроме того, он отыграл шесть брейк-пойнтов, подавая на матч.

Он прервал 20-матчевую беспроигрышную серию Джоковича, которая началась на (13-матчевую, если учитывать выставочный , который, тем не менее, входит в календарь ). Кроме того, он нанес сербу первое поражение в Париже с 2018-го.

Руне впервые в карьере победил на турнире серии «Мастерс». Всего он взял третий титул в сезоне и карьере.

Датчанин выиграл 19 из последнего 21 матча.

По итогам турнира он дебютирует в топ-10, на шесть очков обойдя . Кроме того, он станет первым запасным на итоговом турнире ATP в Турине.

При этом Руне начал сезон 103-й ракеткой мира.

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