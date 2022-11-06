19-летний Руне впервые выиграл «Мастерс» и дебютирует в топ-10
19-летний Хольгер Руне в финале «Мастерса» в Париже обыграл Новака Джоковича – 3:6, 6:3, 7:5. Во втором сете датчанин отыграл тройной брейк-пойнт в первом гейме, а в решающей партии отыграл брейк. Кроме того, он отыграл шесть брейк-пойнтов, подавая на матч.
Он прервал 20-матчевую беспроигрышную серию Джоковича, которая началась на «Уимблдоне» (13-матчевую, если учитывать выставочный Кубок Лэйвера, который, тем не менее, входит в календарь ATP). Кроме того, он нанес сербу первое поражение в Париже с 2018-го.
Руне впервые в карьере победил на турнире серии «Мастерс». Всего он взял третий титул в сезоне и карьере.
Датчанин выиграл 19 из последнего 21 матча.
По итогам турнира он дебютирует в топ-10, на шесть очков обойдя Хуберта Хуркача. Кроме того, он станет первым запасным на итоговом турнире ATP в Турине.
При этом Руне начал сезон 103-й ракеткой мира.
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