Дзюбу пригласили в Медиалигу. Ему предложили перейти в команду «Матч ТВ»

Артему Дзюбе предложили перейти в команду Winline Медиалиги.

Главный тренер – команды телеканала – Денис Зубко позвал 34-летнего нападающего в свой клуб.

«Ждем Артема в команде «Матч ТВ». Какие условия? Это надо разговаривать с президентом клуба.

Гарантировано ли Дзюбе место в стартовом составе? Нет, есть конкуренция. Не знаю, можно ли его дозаявить сейчас», – сказал Зубко.

Сегодня появилась информация, что бывший форвард сборной России расторг контракт с «Адана Демирспор». Сообщается, что причиной этому послужили задержки по зарплате.

За Watch TV в этом сезоне выступают Роман Павлюченко и Никита Баженов.