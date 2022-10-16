Пеп об отмене гола Фодена: «Это «Энфилд». Сколько миллионов таких фолов судья не фиксировал?»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Ливерпулем» (0:1).
О выступлении команд
«Мы сделали все необходимое, играли действительно хорошо и создавали моменты.
Большую часть времени мы были действительно хороши, однако допустили ошибку. «Ливерпуль» был хладнокровен и сыграл очень здорово».
Об отмененном голе Фодена из-за фола Холанда на Фабиньо
«Это «Энфилд». В Лиге чемпионов 3-4 года назад было нечто подобное, да и вообще это не редкость здесь. Нам нужно было сыграть идеально, но мы этого не сделали, допустив ошибку. Надеюсь, в будущем мы сможем научиться избегать подобного. Впрочем, с командами, которые играют в Лиге чемпионов, всегда тяжело, они умеют наказывать.
Рефери [Энтони Тэйлор] постоянно говорил продолжать играть. Сколько миллионов подобных фолов он не стал фиксировать? А этот зафиксировал – потому что мы забили гол. Иначе он бы этого делать не стал. Но это «Энфилд», – сказал Гвардиола.
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