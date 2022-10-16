Галактионов возглавит «Локомотив» во время зимней паузы («Матч ТВ»)

Стало известно, когда Михаил Галактионов возглавит «Локомотив».

По данным «Матч ТВ», это случится в ноябре после наступления паузы в чемпионате России.

Отмечается, что соглашение с 38‑летним специалистом подпишут в понедельник.

Галактионов будет возглавлять до зимней паузы в Мир , после чего приступит к работе в Москве.

До этого времени будут руководить и Олег Пашинин, статус Андрея Федорова при этом будет уточнен.