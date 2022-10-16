Галактионов возглавит «Локомотив» во время зимней паузы («Матч ТВ»)

Теги Локомотив Олег Пашинин Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Пари НН Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Стало известно, когда Михаил Галактионов возглавит «Локомотив».

По данным «Матч ТВ», это случится в ноябре после наступления паузы в чемпионате России.

Отмечается, что соглашение с 38‑летним специалистом подпишут в понедельник.

Галактионов будет возглавлять «Пари НН» до зимней паузы в Мир РПЛ, после чего приступит к работе в Москве.

До этого времени «Локомотивом» будут руководить Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, статус Андрея Федорова при этом будет уточнен.

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