Федотов о споре с Абаскалем: «Прыгало что‑то рядом. В чем фэйр-плей? В том, что судья у «Спартака» не удалил двух-трех игроков?»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о споре с тренером «Спартака» .

– Журавель сказал, что Абаскаль просто бросился на вас в перерыве. Что было?

– Не бросился – это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил.

– Он говорил: «Fair play».

– А в чем он заключается? В том, что судья у них не удалил двух игроков или даже трех?

– Возможно, имел ввиду эпизод с Зобниным.

– Сейчас взглянул, о чем речь. Во‑первых, до этого был жесткий эпизод – когда в Карраскаля двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: «Мы его отдаем». Не понял, что это было.

– Зобнин сказал, что поступил по‑человечески и решил выбить мяч.

– «Спартак» проводил атаку – до нашей штрафной 60 метров. Потом Зобнин отпустил мяч далеко и потерял его. И типа поднял руки.

– То есть своего футболиста не осуждаете?

– Есть судья. Что мешало самому Зобнину отправить мяч в аут? Не знаете? А чего вы ему не задавали этих вопросов? – заявил Федотов.

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