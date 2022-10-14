Чемпионат Франции. «Лилль» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье
10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Страсбур» – «Лилль».
В субботу «Лорьян» примет «Реймс», «Ланс» сыграет с «Монпелье».
В воскресенье «Лион» сыграет с «Ренном» в гостях, «Монако» Александра Головина примет «Клермон», а в заключительном матче тура сойдутся «ПСЖ» и «Марсель».
10-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 22.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 15 октября, 18.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 15 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 16 октября, 14.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 16 октября, 16.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 16 октября, 18.05, «Луи II»
- Дата проведения
- 16 октября, 21.45, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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