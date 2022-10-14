Чемпионат Франции. «Лилль» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье

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10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем «Страсбур»«Лилль»

В субботу «Лорьян» примет «Реймс», «Ланс» сыграет с «Монпелье»

В воскресенье «Лион» сыграет с «Ренном» в гостях, «Монако» Александра Головина примет «Клермон», а в заключительном матче тура сойдутся «ПСЖ» и «Марсель»

Чемпионат Франции

10-й тур

Страсбур – Лилль
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Реймс
Дата проведения
15 октября, 18.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Монпелье
Дата проведения
15 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Анжер
Дата проведения
16 октября, 14.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Аяччо
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Брест
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Лион
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Ницца
Дата проведения
16 октября, 16.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Клермон
Дата проведения
16 октября, 18.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Марсель
Дата проведения
16 октября, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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