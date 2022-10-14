Чемпионат Франции. «Лилль» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» и «Марсель» сыграют в воскресенье

10-й тур Лиги 1 стартует в пятницу матчем – .

В субботу «Лорьян» примет , сыграет с .

В воскресенье сыграет с в гостях, Александра Головина примет «Клермон», а в заключительном матче тура сойдутся и .

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

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