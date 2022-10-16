Зобнин о 1-м голе ЦСКА: «Я как человек сделал все правильно. Человеческие отношения – на первом месте. Бог судья их защитнику»
Роман Зобнин прокомментировал первый гол ЦСКА «Спартаку».
В этом эпизоде хавбек «Спартака» добровольно отпустил мяч из-за травмы Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
– Не можем не спросить про эпизод с первым голом. Что там было, почему ты принял именно такое решение? Как это все было твоими глазами?
– Я принял мяч, сыграл, по-моему, с Пруцом. Краем глаза увидел, что Карраскаль лежит, поднял руки вверх. Как сказать, фэйр-плей, да? Понятно, что это дерби, но для меня, в моем понимании, человеческие отношения должны быть на первом месте, несмотря на то, какая игра, финал Лиги чемпионов...
К сожалению, команда ЦСКА поступила... ну, точнее, не ЦСКА, а их правый защитник поступил иначе. Ну Бог ему судья, как говорится. Я как человек, наверное, даже, а не как футболист, сделал все правильно, я считаю.
– Идеальным решением было бы выбить мяч в аут. Что ты думаешь на этот счет?
– Возможно, да, возможно, нужно было выбить в аут. Может быть, чуть-чуть раньше выбить в аут. Но ситуация уже такая, какая есть, давайте забывать и двигаться дальше, – сказал хавбек «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
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