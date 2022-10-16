Бензема получит «Золотой мяч», Куртуа – приз вратарю года, Гави – награду лучшему молодому игроку (Marca)

Marca поделилась информацией о том, кто получит .

Утверждается, что футболистом года будет признан форвард . Также в ходе церемонии, назначенной на 17 октября, приз лучшему вратарю года получит его одноклубник .

Лучшим молодым игроком будет назван хавбек «Барселоны» .

Бензема набрал в 4 раза больше очков, чем де Брюйне. Куртуа стал третьим в гонке за приз УЕФА игроку сезона