Бензема получит «Золотой мяч», Куртуа – приз вратарю года, Гави – награду лучшему молодому игроку (Marca)
Marca поделилась информацией о том, кто получит «Золотой мяч».
Утверждается, что футболистом года будет признан форвард «Реала» Карим Бензема. Также в ходе церемонии, назначенной на 17 октября, приз лучшему вратарю года получит его одноклубник Тибо Куртуа.
Лучшим молодым игроком будет назван хавбек «Барселоны» Гави.
Бензема набрал в 4 раза больше очков, чем де Брюйне. Куртуа стал третьим в гонке за приз УЕФА игроку сезона
Комментарии