Бензема получит «Золотой мяч», Куртуа – приз вратарю года, Гави – награду лучшему молодому игроку (Marca)

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Золотой мяч Тибо Куртуа Гави Футбол

Marca поделилась информацией о том, кто получит «Золотой мяч».

Утверждается, что футболистом года будет признан форвард «Реала» Карим Бензема. Также в ходе церемонии, назначенной на 17 октября, приз лучшему вратарю года получит его одноклубник Тибо Куртуа.

Лучшим молодым игроком будет назван хавбек «Барселоны» Гави.

Бензема набрал в 4 раза больше очков, чем де Брюйне. Куртуа стал третьим в гонке за приз УЕФА игроку сезона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные