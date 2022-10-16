«Барселона» впервые проиграла в сезоне Ла Лиги. «Реал» остался единственным клубом без поражений
«Барселона» впервые проиграла в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Каталонский клуб уступил в класико «Реалу» (1:3) в матче девятого тура чемпионата Испании.
До этого момента у команды тренера Хави была победная серия из семи матчей подряд, а также ничья в первом туре с «Райо Вальекано» (0:0).
В свою очередь, команда тренера Карло Анчелотти осталась единственным клубом в сезоне Ла Лиги, которая еще ни разу не проиграла. «Реал» возглавил турнирную таблицу, набрав 25 очков в 9 матчах.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
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