«Барселона» впервые проиграла в сезоне Ла Лиги. «Реал» остался единственным клубом без поражений

впервые проиграла в нынешнем сезоне .

Каталонский клуб уступил в класико (1:3) в матче девятого тура чемпионата Испании.

До этого момента у команды тренера была победная серия из семи матчей подряд, а также ничья в первом туре с «Райо Вальекано» (0:0).

В свою очередь, команда тренера осталась единственным клубом в сезоне Ла Лиги, которая еще ни разу не проиграла. «Реал» возглавил турнирную таблицу, набрав 25 очков в 9 матчах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».