«Барселона» впервые проиграла в сезоне Ла Лиги. «Реал» остался единственным клубом без поражений

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселона» впервые проиграла в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Каталонский клуб уступил в класико «Реалу» (1:3) в матче девятого тура чемпионата Испании.

До этого момента у команды тренера Хави была победная серия из семи матчей подряд, а также ничья в первом туре с «Райо Вальекано» (0:0).

В свою очередь, команда тренера Карло Анчелотти осталась единственным клубом в сезоне Ла Лиги, которая еще ни разу не проиграла. «Реал» возглавил турнирную таблицу, набрав 25 очков в 9 матчах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные